Chuva e frio atingem a maior parte do País

O mesmo ocorre com as outras regiões do País: o dia será de chuva a qualquer momento no Rio de Janeiro e na zona da Mata Mineira, informou o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

O CPTEC informa também que o dia ficará encoberto e com chuvas isoladas no Paraná, com maior chance para aberturas de sol no fim do dia no interior de São Paulo e no centro-norte de Mato Grosso do Sul. O sol aparecerá entre nuvens no norte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, podendo ainda chover de forma fraca na faixa litorânea.

Pancadas de chuva atingirão o Mato Grosso, centro-sul de Goiás, Maranhão, oeste e norte do Piauí e norte do Ceará, atingindo o Espírito Santo a partir da tarde, afirma o CPTEC. Pode acontecer chuva rápida entre o litoral de Alagoas até o Rio Grande do Norte. Nas demais áreas da Região Nordeste haverá sol e variação de nuvens.