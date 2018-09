Chuva e gelo de tempestade causam prejuízos na Alemanha

Uma forte tempestade de chuva e gelo de apenas dez minutos causou prejuízos avaliados em milhões de euros no oeste da Alemanha nesta sexta-feira. Pelo menos três pessoas teriam ficado feridas. Grandes pedras de gelo atingiram carros e prédios na cidade de Kaarst e chegaram a destruir telhados. A tempestade transformou as ruas de pequenas cidades alemãs em rios de gelo e água. De acordo com a imprensa local, um homem de 73 anos teria morrido no porão da casa em que morava ao tentar impedir a entrada da enchente. Outro homem, de 66 anos, também teria morrido ao cair do telhado que tentava consertar. Na cidade de Krefeld, há relatos de pedras de gelo do tamanho de bolas de tênis. A tempestade começou às 6h desta sexta-feira (1h em Brasília). BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.