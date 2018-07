Chuva e lei seca fazem cerveja sobrar em Salvador As cervejarias, grandes investidoras do carnaval de Salvador junto a instituições bancárias e empresas de telefonia, ainda falam em números de consumo iguais aos da folia do ano passado - cerca de 10 milhões de litros, ou cinco por folião ao longo dos seis dias de festa. Mas todos os indicadores, de ambulantes que vendem menos à queda no volume de lixo recolhido, apontam para forte retração do consumo da bebida neste ano nos circuitos da festa. ?Até agora (madrugada de terça-feira), vendi metade do que vendi no ano passado?, reclamava o ambulante Alexsandro Conceição. ?Parece que o pessoal da fiscalização está pegando pesado com quem dirige.? A impressão do ambulante, que trabalha há três anos nas principais festas de verão da cidade, é correta. Apenas até domingo, a Transalvador, órgão que regula o trânsito na capital baiana, havia feito mil abordagens a motoristas nas vias de acesso aos circuitos. Desses, 238 foram multados, 137 tiveram habilitação apreendida e 17 vão responder a processo criminal por apresentarem alta concentração de álcool no sangue. O órgão instalou 47 barreiras nos arredores dos locais de maior concentração de foliões. Os atendimentos em hospitais e unidades de emergência também sofreram redução. A chuva também pode explicar a queda de consumo de cerveja na folia baiana. Nos anos anteriores, marcados por um carnaval ensolarado, este ano apenas a quinta-feira e a terça-feira foram de sol aberto e muito calor. Nos outros dias, garoou e choveu em boa parte dos desfiles, deixando o clima mais ameno. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.