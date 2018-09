Chuva e nevoeiro fecham aeroporto do Rio para pousos O Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, fechou para pousos na manhã de hoje por conta da chuva e do forte nevoeiro que atingem a região, informou a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Por conta da suspensão às 7h55, cinco voos foram alternados para o Aeroporto Internacional Tom Jobim. Segundo a Infraero, oito chegadas sofreram atrasos.