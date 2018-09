Chuva e safra recorde congestionam embarque de soja em Paranaguá

Os veículos, que estão no acostamento, transportam principalmente soja da safra nova do Brasil, que será recorde, segundo fontes do mercado e da autoridade portuária.

Mas o tempo chuvoso é somente um fator a mais para o atraso nas exportações de grãos pelo porto, uma vez que o fluxo de mercadorias aumenta sem a contrapartida da infraestrurura, segundo fontes do mercado.

Para este ano, o porto prevê um aumento de 20 por cento na movimentação de cargas, em parte devido à esperada safra recorde de soja. Além disso, após a realização de uma dragagem, operadores que deixaram no passado de utilizar Paranaguá estão voltando a usar o local, segundo uma porta-voz portuária.

Exportações de trigo e milho também colaboram para aumentar o aperto no porto.

"Os navios de trigo atrasaram... O atraso dos navios de trigo, e ainda tem um pouco de milho para escoar, está confrontando com o início da safra de soja. E o que acontece: está tendo muita dificuldade nos embarques devido a esse conflito de produtos", afirmou o operador portuário Luciano Denardi, diretor da Grano Logística.

Os caminhões no congestionamento carregam a soja recém-colhida em Mato Grosso e também do Paraná.

Além da pressão de colheita sobre a logística, um terminal do porto com capacidade para cerca de 100 mil toneladas está interditado, após uma operação da Polícia Federal no mês passado, o que colabora para o atraso, acrescentaram as fontes.

Segundo o operador portuário, ainda há quatro navios para carregar trigo e outros dois para milho. E dos cerca de dez navios para soja da safra nova programados, dois já foram carregados.

O Brasil deverá colher uma safra recorde de soja neste ano, estimada para superar 70 milhões de toneladas, o que aliado a limitações logísticas agrava a situação.

"Vai ser um ano bem difícil de se fazer logística, os compromissos estão concentrados nesta safra, o que gera dificuldades. A infraestrutura também não é compatível com aumento da safra deste ano", disse Denardi.

O corretor Alexandre França, da Labhoro, lembrou que a situação poderia ser pior se a colheita de soja não estivesse atrasada em relação ao ano passado.

Em 2010/11, as chuvas demoraram a atingir as áreas produtoras de Mato Grosso, atrasando a semeadura. Depois, chuvas intensas prejudicaram o início dos trabalhos de colheita no Paraná. Os dois Estados são, respectivamente, os maiores produtores de soja do Brasil.

"A sorte é que a colheita não está tão adiantada no interior", disse França, concordando que os problemas logísticos atrasarão exportações agendadas para março.

MAIOR MOVIMENTAÇÃO

De acordo com a autoridade do porto, a formação de filas de caminhões também mostra, apesar do congestionamento, um aumento do interesse de operadores pelo porto após os serviços de dragagem executados, que vão permitir a chegada de navios maiores e também o carregamento total de outras embarcações que antes limitavam o peso devido às condições do local.

Segundo uma porta-voz, Paranaguá prevê elevar em 20 por cento a movimentação de produtos este ano após a operação de dragagem.

A movimentação de janeiro, quando os embarques de granéis como milho, soja, farelo de soja, trigo e açúcar subiram 60 por cento ante o mesmo período do ano passado, confirma essa previsão, disse a autoridade.

"Com a dragagem, os navios agora estão operando com carga plena, e os operadores estão voltando", afirmou.