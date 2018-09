Chuva e semáforos desligados causam lentidão em SP A chuva, pistas escorregadias e alguns semáforos desligados por falta de energia elétrica, principalmente na zona sul e na região dos Jardins, provocaram um grande congestionamento, hoje pela manhã, na cidade de São Paulo. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 8h30, eram registrados 124 quilômetros de lentidão em toda a cidade, índice superior à média para o horário, que é de 101 quilômetros. O único acidente informado ocorreu no Túnel Ayrton Senna 1, no Ibirapuera. Por volta das 7h36, um veículo acabou capotando, no sentido centro-bairro. Uma pessoa ficou ferida. Às 8h35, a faixa da direita permanecia interditada para a retirada do carro por um guincho, provocando lentidão na área.