Chuva e vento arrancam telhados na região de Campinas

Segundo informou a prefeitura, o bairro possui cerca de 1.200 habitantes. Um deles ficou ferido com um corte na cabeça, foi atendido na rede municipal de saúde e passa bem. As equipes da Defesa Civil de Nova Odessa não registraram outras vítimas e passaram o dia no local fazendo a limpeza de casas e ruas. O bairro ficou sem energia elétrica.

Uma escola municipal servirá de base para o atendimento das famílias e poderá ser usada como abrigo. Equipes da Defesa Civil e Promoção Social vão cadastrar as famílias que tiveram as casas atingidas. A prefeitura informou, por meio de assessoria, que vai doar material para a reconstrução dos imóveis. De acordo com o coordenador regional da Defesa Civil em Campinas, Sidnei Furtado, os outros municípios registraram quedas de árvores, painéis e muros, mas não há registro de feridos.