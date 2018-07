Chuva e vento deixam litoral de SP em estado de alerta

A chuva não deu trégua durante todo o final de semana prolongado, frustrando a expectativa de turistas que planejavam passar o feriado na região. Diversas ruas ficaram alagadas, principalmente nas praias de Paúba e Camburi. A Defesa Civil está monitorando áreas de risco localizadas nos bairros de Maresias, Juqueí, Boiçucanga e Itatinga. De acordo com o órgão, desde as 17h15 da última sexta-feira até as 18h desta terça-feira, choveu 87,3 mm. A média mensal é de 80 mm.

"Tivemos muitas chuvas isoladas durante este período, com média de duração de meia hora, o que provocou o alagamento de diversas ruas. Muitas casas foram danificadas pelos ventos e pela queda das árvores", disse o coordenador da Defesa Civil, Carlos Eduardo dos Santos. Segundo ele, a retirada das árvores deve continuar durante toda quarta-feira.

Em Ilhabela, 12 árvores também foram derrubadas pelo vendaval. No final de semana, o serviço de travessia por balsas chegou a ser interrompido por causa do vento e das fortes correntezas provocadas pela frente fria. Algumas áreas da cidade foram alagadas pelas águas do mar, que invadiram as ruas por meio dos canais de águas pluviais. Em Caraguatatuba, dezenas de ruas da região sul ficaram completamente alagadas, prejudicando o trânsito de carros e pedestres.