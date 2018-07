Chuva e volta do feriado causam congestionamento em SP

Entre as vias com maior índice de lentidão está a Marginal do Pinheiros. A via tinha 9,3 km de fluxo intenso, na pista expressa, sentido Interlagos, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Jardim. No sentido Castelo, a marginal registrava 9 km de morosidade, da Ponte do Socorro até a Rua Quintana.

Como reflexo da chuva de ontem e desta madrugada, a capital tinha dez semáforos apagados e outros dez pontos com falta de energia elétrica, sendo que entre os locais afetados está a Alameda Glete, com a Rua Conselheiro Nébias; a Rua da Consolação, junto da Praça Franklin Roosevelt; e a Avenida Brasil, com as ruas Colômbia e Argentina, respectivamente.