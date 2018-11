A chuva forte continuava até as 16h30 de hoje e, segundo o Inmet, o recorde total de dezembro poderia ser alcançado até a noite. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 42 ocorrências foram registradas até agora, desde ruas e casas alagadas a igarapés transbordando. Na zona leste da capital amazonense, metade do teto de um hipermercado desabou, mas não houve feridos.