Chuva em MG deixa três pessoas desaparecidas Um carro com três pessoas foi levado por uma enxurrada nesta madrugada no município de Prata, no Triângulo Mineiro, e até o começo da tarde nenhum dos passageiros havia sido encontrado. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, um ribeirão da cidade transbordou com a chuva, atingindo duas motos e um carro que trafegavam pela Rodovia MH-497 por volta das 5 horas de hoje. Os motociclistas foram socorridos por moradores da região e passam bem, mas o carro foi arrastado pela correnteza e desapareceu. Em Contagem, três pessoas ficaram feridas no bairro Perobas após uma residência desabar, segundo a Defesa Civil. As vítimas ficaram embaixo dos escombros, mas foram socorridas com vida e levadas para o Hospital Municipal de Contagem, onde estão em observação.