Chuva em MG já deixou 4 mortos e 9 mil desalojados As chuvas que atingiram Minas Gerais nos últimos meses já causaram a morte de quatro pessoas, segundo dados da Defesa Civil do Estado. A última morte foi registrada no dia 10, em Itambacuri, município localizado na região do Rio Doce, a 415 km de Belo Horizonte, próximo a Teófilo Otoni e Frei Gaspar. Salete Alves de Oliveira, de 61 anos, morreu depois que a sua casa desmoronou. A região tem sofrido com as tempestades desde o dia 12 de novembro. Segundo levantamento da Defesa Civil, em todo o Estado, 8.910 pessoas ficaram desalojadas e outras 1.982 ficaram desabrigadas. Ao todo, desde agosto deste ano, 30 municípios decretaram situação de emergência por causa das chuvas.