Chuva em Pernambuco atinge 31 municípios

No total, 829 moradores estão desabrigados e outros 5.449, desalojados. As áreas mais atingidas são Recife e a região metropolitana. Segundo classificação da Defesa Civil, desabrigados são pessoas que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos, e desalojados, aquelas que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares.

Entre ontem e o meio-dia de hoje, a Coordenadoria de Defesa Civil do Recife (Codecir) registrou 228 ocorrências, sendo 59 solicitações de lonas plásticas, 148 pedidos de vistorias e 13 registros de deslizamentos. Além disso, foram registrados danos em seis imóveis e em dois muros. Até o momento, 255 pessoas estão desalojadas na capital pernambucana.

Em razão das consequências da chuva, a prefeitura decretou ontem estado de alerta máximo no Recife. A medida será publicada no Diário Oficial do Município amanhã. Com o alerta, todas as secretarias e órgãos vinculados às ações de Defesa Civil passam a ter como prioridade atender às necessidades decorrentes das chuvas.

Mortes

De acordo com o Corpo de Bombeiros local, cinco pessoas da mesma família, dois adultos e três crianças, morreram em um deslizamento de terra enquanto dormiam na zona norte de Recife. No Córrego do Curió, em Dois Unidos, também na zona norte da cidade, uma casa foi soterrada na noite de ontem. Uma pessoa morreu no local.

Na cidade de Cortes, na Zona da Mata, sul de Pernambuco, um homem também morreu por causa das chuvas.