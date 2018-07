Chuva em Santa Catarina deve se estender até amanhã A chuva no litoral catarinense e no Vale do Itajaí deve se estender até a manhã de amanhã, segundo previsão da Climatempo. Segundo a empresa, o sol é esperado para quinta, mas ainda existe a possibilidade de ocorrerem pancadas de chuva até sexta. Das 10 horas de ontem, às 10 horas de hoje, choveu 203 milímetros na Grande Florianópolis, resultado bem superior à média de 146 mm para todo o mês, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na região de Itapoá, no litoral norte de Santa Catarina, o volume de chuva acumulado hoje, da meia-noite às 14 horas, bateu em 269 mm, índice geralmente registrado no mês inteiro. De acordo com a Climatempo, embora não tenha chovido muito nesta primeira quinzena de dezembro em Santa Catarina, os morros ainda estão molhados e instáveis.