Chuva em São Paulo fecha o aeroporto de Congonhas

Por causa da chuva, toda a cidade entrou em atenção. Inicialmente, o decreto foi feito para as zonas sul, oeste, centro e a Marginal do Pinheiros, às 14h32. Cerca de 20 minutos depois, o estado de atenção foi ampliado para as zonas norte, leste, sudeste e a Marginal do Tietê.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), áreas de instabilidade formadas na região de Sorocaba se deslocam em direção à faixa leste do Estado, e atingem a capital e Região Metropolitana.

De acordo com imagens de radar, a precipitação é forte na zona oeste, entre os bairros de Butantã, Lapa e Pinheiros, e na zona sul, entre Campo Limpo, M''Boi Mirim, Sant Amaro, Cidade Ademar e Jabaquara. As chuvas devem persistir na próxima hora, atingindo outros bairros da capital.

Na Grande São Paulo, chove intensamente em Santana de Paranaíba, Osasco, Carapicuíba, Barueri, Taboão da Serra, Embu, Itapecerica da Serra, Guarulhos, Arujá, Itaquaquecetuba e parte dos municípios do ABCD.