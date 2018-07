Chuva em SP antecipa semana gelada, prevê Inmet

No Litoral Sul e Vale do Ribeira também está prevista chuva. Temperaturas entre 15ºC e 22ºC. Na Mantiqueira também devem haver trovoadas. A máxima deverá ser de 19ºC e a mínima a 10ºC.

No norte de São Paulo, é esperada névoa seca e umidade abaixo de 30% à tarde. Máxima de 34ºC e mínima de 15ºC. Também deve chover no Planalto Central, Vale do Paranapanema, Planalto Paulistano e Vale do Paraíba. A temperatura pode chegar a 13º no Planalto Central e Vale do Paranapanema.

Segundo o Inmet, na segunda-feira, dia 1º, também deverá chover na capital e em todo o Estado. A temperatura deverá entrar em ligeiro declínio e poderá cair para 8ºC no estado de São Paulo, na terça-feira (2); e ainda mais na quarta-feira (3) quando poderá chegar a 5ºC no interior e 9ºC na capital.

Temperaturas negativas

De acordo com a seção do Inmet, no Rio Grande do Sul, na terça-feira, poderá fazer -1ºC no Estado. Em Santa Catarina, a terça-feira deverá ser gelada e a mínima poderá chegar a -3ºC.