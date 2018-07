Chuva em SP atinge 45% da média esperada para o mês Em apenas cinco dias de outubro, já choveu quase metade do esperado para todo o mês em São Paulo. Segundo balanço do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura, desde o dia 1º já choveu 54,1 milímetros, cerca de 45% da média esperada para este mês. Hoje, a chuva fraca continuava a cair sobre a cidade e, até as 13 horas, já havia chovido seis milímetros. Somente entre a madrugada de domingo e esta tarde, já havia chovido 20% do esperado para outubro. Ontem, segundo medição do CGE, foi o dia mais chuvoso do mês, com 18,8 milímetros. Segundo a previsão, nos próximos dias a capital paulista deverá ter mais chuva. No ano passado, São Paulo teve chuva abaixo do esperado para o mês de outubro, quando choveu 85,8 milímetros. Em 2007, a cidade teve 15 dias de chuva, sendo que o dia 24 foi o que a precipitação teve mais intensidade: 32,7 milímetros.