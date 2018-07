Chuva em SP piora trânsito e chega a fechar Congonhas

Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), a partir de então, o terminal passou a operar para pousos e decolagens com auxílio de instrumentos - quando a aeronave necessita de equipamentos especiais par alinhar a aeronave com a pista.

Apenas um voo estava com atraso no período das 6 às 9 horas. Uma operação da ponte aérea da Gol, com partida do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, foi cancelada, segundo a Infraero. Em Guarulhos, na Grande capital paulista, o Aeroporto Internacional de São Paulo (Cumbica) operava com auxílio de instrumentos para pouso e decolagens.

Recorde

As chuvas, o excesso de veículos e acidentes, entre eles um envolvendo três caminhões na Marginal do Tietê, ajudaram a aumentar o índice de congestionamento, que às 9h19 horas estava em 159 quilômetros, recorde do ano em horário de pico pela manhã, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O índice de congestionamento já havia batido o recorde em 2010 para o horário de pico da manhã, que vai das 7 horas às 9h30, registrado na segunda-feira - de 118 quilômetros.

O dia de hoje em São Paulo começou com chuva leve e chuviscos. E para o restante do dia, o tempo deve permanecer fechado e com chuvas a qualquer hora, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Por conta da nebulosidade, as temperaturas máximas não passam dos 25ºC no meio da tarde. Amanhã, o tempo segue instável, com condições de chuvas a qualquer hora do dia. As temperaturas devem variar entre 18ºC e 23ºC, informou o CGE.