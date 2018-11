Chuva em SP ultrapassa 70% o esperado para dezembro

Segundo o CGE, entre a tarde do dia 11 de dezembro até as 7 horas de hoje já foram registrados, em média, 104,5mm de chuva em São Paulo. De acordo com o órgão, a semana segue com expectativa de mais chuvas, o que deve aumentar ainda mais os índices pluviométricos acumulados na Capital, ultrapassando a média climatológica até o final do mês.

Conforme medições dos pluviômetros do CGE localizados nas subprefeituras da cidade, os bairros que registraram os maiores índices pluviométricos até o momento foram Bom Retiro, com 226mm, Vila Prudente, com 200mm, Ipiranga, com 190,3mm, e Aricanduva, com 176,4mm.

O mês de dezembro de 2010 registrou 14 dias com chuva, interrompidos apenas no dia 10, que não registrou precipitação. O maior volume de chuvas e o maior acumulado médio de São Paulo foram registrados no dia 13 de dezembro (65mm).

Além dos altos índices pluviométricos, foi também registrado no dia 13 o transbordamento dos Córregos da Mooca e do Oratório, na Vila Prudente, e 81 pontos de alagamento. Até hoje, o banco de dados do CGE apresenta total de 116 ocorrências de alagamento no município.