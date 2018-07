Chuva encerra 'trégua' e causa transtornos no RJ

A Defesa Civil do município informou que nenhuma ocorrência grave foi registrada na capital fluminense, mas se manteve em estado de atenção devido às chuvas moderadas durante o dia. Na Baixada Fluminense, houve alagamentos e quedas de árvores em bairros de Belford Roxo e Duque de Caxias no início do dia, sem grandes transtornos.

No município de Angra dos Reis, no litoral sul do Estado, que sofreu com deslizamentos de terra no início do ano, choveu forte durante a madrugada e houve alagamentos no bairro de Japuíba, mas a Defesa Civil informou que não houve queda de encostas. O órgão alertou, no entanto, que vai se manter em estado de atenção até o fim de março, devido às tempestades de verão.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão para amanhã é de novas pancadas de chuva no Estado.