Chuva entra em SP pela zona norte na tarde de hoje O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo registra, desde as 12h45 de hoje, chuva de moderada intensidade na zona norte da capital paulista em razão de instabilidades vindas do interior. A chuva atinge principalmente as regiões de Pirituba e Perus, mas se desloca para as regiões oeste e central.