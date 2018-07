Chuva esvazia protesto contra a Copa em Salvador Com o tempo chuvoso, poucas pessoas atenderam ao chamado, nesta quinta-feira, 15, para protestar, em Salvador, contra a realização da Copa do Mundo, que se realizará no próximo mês de junho. Até o início da noite, havia poucas pessoas concentradas nos dois pontos marcados para a concentração, ambos no centro da capital baiana: as praças da Piedade e do Campo Grande. O grupo aumentou, após as 18h, porém, não passou de cerca de 100 manifestantes.