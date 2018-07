Chuva faz açude transbordar e alaga universidade no CE A Universidade Federal do Ceará (UFCE), no centro de Fortaleza, está alagada desde a manhã desta terça-feira, 27, em função da grande quantidade de chuva que fez o açude Santo Anastácio, localizado no interior da instituição, transbordar. Segundo a UFCE, o lixo e o mato carregados pela água do açude obstruíram as vias pelas quais o fluxo escoa. Membros da prefeitura do Câmpus do Pici e alunos do Centro de Ciências Agrárias estão realizando o trabalho de desobstrução dessas vias.