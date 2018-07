Chuva faz aeroportos de SP operarem por instrumentos A baixa visibilidade decorrente do mau tempo obrigou os dois principais aeroportos paulistas a funcionarem com o auxílio de instrumentos - o piloto depende de equipamentos eletrônicos para alinhar a aeronave com a pista. Em Congonhas, na zona sul de São Paulo, o procedimento teve início às 15h15 e no terminal de Guarulhos, na Grande capital paulista, às 16 horas. Até as 17 horas, dos 171 vôos programados no Aeroporto de Congonhas, 33 saíram fora do horário previsto, o equivalente a 19,3% do total, e 11 foram cancelados (6,4%). Já em Guarulhos, 27 dos 128 vôos atrasaram (21,1%) e dez foram suspensos (7,8%). Apesar dos números, a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) afirmou que as operações não foram prejudicadas.