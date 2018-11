Chuva faz barranco desabar sobre ônibus em Salvador Um barranco não resistiu à pressão da água em Salvador, onde chove desde a noite de quarta-feira, e caiu sobre um ônibus que passava no local - na ligação entre as Avenidas Tancredo Neves e Paralela, área nobre da cidade. Pedaços da proteção de concreto e terra foram parar dentro do veículo, mas as quatro pessoas atingidas no acidente não sofreram ferimentos graves.