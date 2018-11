Chuva faz capital paulista entrar em estado de atenção

Segundo os meteorologistas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), as áreas de chuva devem se deslocar rapidamente, seguindo para os municípios da baixada Santista e litoral norte do Estado. Durante o período de chuva há potencial para o registro de rajadas de vento e queda de granizo.

Na sexta-feira, 2, a frente fria afasta-se do litoral paulista, mas os ventos úmidos que passam a soprar do oceano causam muita nebulosidade, chuvas fracas e chuviscos ao longo do dia. Os termômetros devem marcar mínimas de 16ºC e máximas que não superam os 22ºC. No fim de semana o sol retorna entre nuvens e favorece a gradativa elevação das temperaturas.