Chuva faz MG antecipar liberação do Bolsa Família O governo de Minas Gerais vai antecipar a liberação do Bolsa Família para a população cadastrada no programa em 103 cidades em situação de emergência por causa das chuvas. Serão liberados mais de R$ 33 milhões para 289.453 famílias. Para os beneficiados pela medida, o benefício estará disponível a partir do dia 14 de fevereiro.