Chuva faz piso de revenda ceder e danificar 3 carros Parte do piso de uma loja de automóveis situado no bairro Ipiranga, na zona sul de São Paulo, cedeu em decorrência das chuvas no fim da tarde de hoje. Segundo o Corpo de bombeiros, que enviou sete equipes ao local, uma pessoa teria se ferido e pelo menos três carros foram arrastados pela água para dentro do buraco que se abriu no chão da loja. No começo da noite o Centro de Gerenciamento de Emergências de São Paulo (CGE) decretou o término de todos os estados de atenção que haviam sido declarados na tarde de hoje por causa das chuvas. As chuvas, que provocaram alagamentos generalizados, perderam força nas zonas Sul, Oeste, Centro, Leste e na Marginal do Pinheiros. A CET registrou hoje 44 pontos de alagamento ao todo, sendo oito deles intransitáveis. Por volta das 19h30, 23 deles continuavam causando transtornos ao trânsito, que registrava 154 quilômetros de vias congestionadas - 18,3% do total de vias monitoradas pela agência.