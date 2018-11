Chuva faz prefeitura de Maricá-RJ decretar emergência A prefeitura de Maricá, no Rio de Janeiro, decretou na terça-feira situação de emergência por conta das chuvas que atingiram a cidade nos últimos dias. Segundo a prefeitura, no município há 209 pessoas desabrigadas - aquelas que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos - e 856 desalojadas - as que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares. Um homem morreu eletrocutado e um pescador morreu afogado.