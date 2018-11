Chuva faz prefeitura de Salvador suspender aulas

De acordo com a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, a medida é preventiva, porque a maioria das escolas está instalada em áreas carentes, onde há mais risco de alagamentos e deslizamentos. Segundo a Defesa Civil do município, até as 11h20 foram registradas 174 solicitações, entre elas 18 deslizamentos de terra, dois desabamentos totais e sete desabamentos parciais de imóveis. Essas ocorrências não deixaram feridos.