Chuva faz prefeitura de SP colocar regiões em atenção Entre as 16h15 e 16h30 deste domingo (20) em razão da chuva, de moderada a forte, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura colocou em estado de atenção as regiões central, oeste, norte e a Marginal do Pinheiros.