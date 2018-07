Chuva faz Rio Branco decretar situação de emergência A Prefeitura de Rio Branco decretou hoje situação de emergência em consequência da cheia do Rio Acre, provocado pelas chuvas que atingem a cidade. Segundo a prefeitura, às 9 horas o nível do rio chegou a 16,66 e duas pessoas tiveram de deixar suas casas para serem levadas ao parque de exposições da Expoacre, onde a prefeitura e o governo do Estado mantêm assistência aos desabrigados.