Chuva faz Santos Dumont fechar para pousos no Rio

Segundo a Infraero, não há previsão para a retomada de atividades no aeroporto, dependendo inteiramente das condições climáticas das próximas horas. As decolagens no Santos Dumont seguem normalmente e estão sendo operadas por instrumentos. Até as 11h15, dez voos que partiriam do Santos Dumont foram remanejados para o Aeroporto Internacional do Galeão, que fica na Ilha do Governador, a 14 quilômetros de distância. Outros 12 voos foram cancelados, ainda segundo a Infraero. No total desta manhã, 39% dos voos atrasaram no Santos Dumont.

Os voos no Aeroporto Internacional seguem normalmente, também operando por instrumentos.