Chuva faz três municípios do Rio decretarem emergência Pelo menos três municípios do Rio de Janeiro decretaram situação de emergência neste sábado devido à enchente provocada pelo transbordamento do Rio Paraíba do Sul. Com a forte chuva que atinge principalmente o interior fluminense desde a última quinta-feira (12), o nível do maior rio do Estado subiu mais de cinco metros na região centro-sul. Cerca de três mil pessoas estão desalojadas nos municípios de Paraíba do Sul, Vassouras, Três Rios e Sapucaia. Até agora não há registro de mortos, feridos ou desaparecidos. Em Itaboraí, na região metropolitana do Estado, a cheia do rio fez com que quase mil pessoas deixassem suas casas. Os desalojados foram levados para escolas e creches dos municípios, onde receberam colchonetes e cobertores cedidos pelas prefeituras. Segundo a Defesa Civil do Estado, Paraíba do Sul é o município com a situação mais crítica. A parte histórica, o centro e três bairros que ficam bem próximos ao rio estão totalmente inundados. O rio está subindo dois centímetros por hora e na medição feita às 10h deste sábado o nível já havia subido quatro metros, informou o secretário de Comunicação do município de Paraíba do Sul, Geraldo Dias Filho.