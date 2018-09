Chuva fecha Aeroporto de Congonhas O Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, suspendeu as operações de pousos e decolagens às 14h37 desta tarde em consequência das fortes chuvas que atingiam a região, de acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Ainda não havia informação sobre voos alternados ou cancelados por conta do fechamento do terminal.