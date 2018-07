O aeroporto também foi obrigado a suspender suas atividades temporariamente devido às chuvas na quinta e na sexta-feira da semana passada. A chuva também levou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) a decretar estado de atenção para alagamentos às 15h55 desta segunda. Ainda de acordo com a CGE, há um ponto de alagamento intransitável na capital, no túnel Max Feffer, na região do Butantã.