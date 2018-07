Chuva fecha Aeroporto de Congonhas por 12 minutos A forte chuva que atingia a zona sul de São Paulo na tarde de hoje suspendeu pousos e decolagens no Aeroporto de Congonhas por 12 minutos. De acordo com a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), estatal que administra os aeroportos, o terminal ficou fechado entre 16h10 e 16h22, quando passou a operar com auxílio de instrumentos - o piloto precisa da ajuda de aparelhos para alinhar a aeronave com a pista. A Infraero ainda não informou quantos vôos atrasaram em conseqüência do fechamento.