Chuva fecha Aeroporto de Congonhas por 25 minutos O Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, ficou fechado das 14h15 às 14h40 por causa da forte chuva que atingiu a região. De com a Empresa Brasileira de infra-estrutura Aeroportuária (Infraero), mesmo com o fechamento do terminal, às 15 horas eram registrados apenas três atrasos. Segundo o boletim da estatal que administra o aeroporto, entre meia-noite e 15 horas, dos 140 vôos previstos em Congonhas, 13 atrasaram (9,3%) e nove foram cancelados (6,4%).