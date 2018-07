Chuva fecha Congonhas e causa transferência de 9 voos

Dos voos afetados, quatro são da TAM. Três pousaram em Viracopos, em Campinas, e um no aeroporto de São José do Rio Preto. De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), os voos transferidos e suas respectivas origens são: 3211 (Confins); 3719 (Brasília); 3050 (Porto Alegre) e 3901 (Rio de Janeiro).

Os demais cinco voos desviados são da Gol, sendo que três deles foram para Viracopos, um para o Aeroporto Afonso Pena, em Curitiba, e um para o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão. Os voos redirecionados e suas origens são: 1501 (Rio de Janeiro); 1305 (Curitiba); 1261 (Confins); 1281 (Florianópolis) e 1311 (Uberlândia).

Atrasos

De acordo com a Infraero, 47 dos 80 voos previstos até as 11h desta segunda-feira em Congonhas estavam atrasados, 58,8% do total. Outros oito voos (10% do total) haviam sido cancelados até o horário.