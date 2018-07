Chuva fecha Congonhas e córrego transborda

A chuva que atingiu São Paulo ontem complicou a vida tanto de quem se deslocava por terra quanto por ar. Às 18 horas, o transbordamento do Córrego do Ipiranga, na zona sul, travou o trânsito na cidade inteira. Uma hora e quarenta e cinco minutos depois, a lentidão chegou a 195 quilômetros na capital.

Só a Marginal do Tietê, no sentido da Rodovia Castelo Branco, concentrava 13 quilômetros de congestionamento, por quase toda a extensão da via. Às 17h30, já estavam completamente alagadas, e intransitáveis, as Avenidas Ricardo Jafet, Professor Abraão de Morais e do Bosque, no Ipiranga (zona sul), e a Rua Serra de Jaire, na Mooca (zona leste). Ainda havia 14 pontos de alagamento em outras ruas do Município e o Ipiranga só saiu do estado de atenção às 20h45.

Os ventos fortes e as pancadas também fecharam o Aeroporto de Congonhas, na zona sul, por duas vezes - entre 16h40 e 16h59 e depois das 17h45 às 18h30. A partir desse horário, e até o fim da noite, o terminal paulistano funcionou apenas com aparelhos. Os voos foram alternados para Guarulhos (Cumbica) e Campinas (Viracopos). Congonhas tinha, até as 21horas, 21,8% dos 228 voos atrasados; Guarulhos registrava atrasos em 23,3% dos 236 voos.

ÁRVORES

Pela cidade de São Paulo, além da lentidão agravada pelos 21 pontos de alagamentos registrados pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) durante todo o início da noite, as árvores também fizeram parte do saldo negativo do temporal. O Corpo de Bombeiros atendeu seis ocorrências do tipo - uma delas em Moema, na zona sul.

A queda de um eucalipto destruiu o telhado de uma residência na Rua Otávio Tarquínio de Sousa. A sorte foi que a família de Joana Silva não estava em casa. Eles foram chamados às pressas pelos vizinhos e, quando chegaram, encontraram todo o quarto de dispensa, onde guardavam roupas e mantimentos, destruído. O tronco da árvore ficou escorado em outro cômodo, o quarto onde dormem Joana e o marido. A Defesa Civil da Subprefeitura de Vila Mariana, esteve na casa para avaliar o impacto. Joana e os filhos suspeitavam que toda a residência estava condenada.

Perto dali, a ventania derrubou os tapumes do terreno onde está prometida a construção do Memorial das Vítimas do Acidente da TAM, em julho de 2007. Apesar das chuvas paulistanas, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros informaram que não houve acidentes graves nem registro de vítimas. Para hoje, a previsão é de mais temporais à tarde.