Chuva fecha Congonhas e deixa São Paulo em atenção O Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, fechou por volta das 18h40 de hoje para pousos e decolagens, em razão do mau tempo. A chuva levou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura a decretar estado de atenção em toda a cidade. Segundo o CGE, no início da noite de hoje, a chuva mais forte concentrava-se na região da Cidade Universitária e da Marginal do Pinheiros, na zona oeste. De acordo com o CGE, até por volta das 19h00, foram registrados três pontos de alagamento.