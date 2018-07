Chuva fecha Congonhas e deixa São Paulo em atenção

Devido às pancadas de chuvas desta tarde, toda a cidade de São Paulo entrou em estado de atenção às 14h30. Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), 15 minutos depois o Aeroporto de Congonhas, na zona sul, fechou para pousos e decolagens.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE), as chuvas atingem de maneira moderada, com pontos fortes, os municípios de Pirapora do Bom Jesus, Cajamar, Santana de Parnaíba, Barueri, Carapicuíba e Osasco. Na capital paulista, chove de forma moderada na zona norte, nos bairros de Anhanguera, Perus e Jaraguá, na zona oeste, entre Butantã, Lapa e Pinheiros, e também na região central. Segundo o CGE, a previsão para as próximas horas é de que as chuvas atinjam outros pontos de São Paulo.