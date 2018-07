Chuva fecha dois aeroportos de Minas e provoca atrasos

A forte chuva que atingiu a Região Metropolitana de Belo Horizonte na manhã desta segunda-feira, 15, fechou os dois principais aeroportos do Estado e provocou transtornos aos passageiros. De acordo com a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), até as 15 horas, o Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, havia registrado atrasos em nove das 21 operações previstas (42,9%). Seis vôos foram cancelados (28,6%). Já no Aeroporto Tancredo Neves, em Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, que operava por instrumentos - quando o piloto precisa da ajuda de equipamentos para alinhar a aeronave com a pista - desde as 13h16, dos 54 vôos programados, 36 atrasaram (66,7%) e sete foram suspensos (13%).