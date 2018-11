Chuva fecha trechos de rodovias federais no Rio

Na Rio-Santos (BR-101-Sul), na altura do quilômetro 450, em Mangaratiba, a situação piorou desde a madrugada - uma pedra de grandes proporções rolou e fechou totalmente a via em ambos os sentidos. Não há previsão de reabertura. Técnicos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Denit) e agentes da PRF estão no local e consideram a possibilidade de explodir a pedra.

Na Rodovia BR-493, a Magé-Manilha, o rio que corta a região transbordou e provocou a interdição total no quilômetro 10, em Guapimirim, no interior do Estado. A BR-465, conhecida como Rio-São Paulo, tem alagamentos nos quilômetros 13 e 14, ambos em Seropédica, na Baixada Fluminense.