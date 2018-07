Chuva força a adiar treino de classificação para GP da Austrália de F1 A etapa final do treino de classificação do Grande Prêmio da Austrália, abertura da temporada de Fórmula 1 deste ano, foi adiada para a manhã da corrida depois que uma chuva torrencial tornou as condições da pista impossíveis para a prática no sábado.