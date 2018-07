Chuva forma cratera em estrada do Espírito Santo

Uma cratera se abriu nesta quarta-feira, 9, na rodovia BR-101, em Jacupemba, no Espírito Santo, devido às fortes chuvas que caíram na região. Por conta do grande volume de água da pista, o asfalto acabou cedendo e foi formado o buraco, interditando totalmente a rodovia nos dois sentidos, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os motoristas que utilizam a rodovia, principal ligação entre o Espírito Santo e a Bahia, são orientados a usar o desvio montado pela PRF pelas cidades de Colatina, Governador Lindemberg, Rio Bananal e Linhares. Agentes da Polícia Rodoviária Federal e do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (Dnit) foram ao local para orientar motoristas e iniciar os trabalhos de recuperação do asfalto, que não tem previsão para acabar.