Chuva forte alaga avenidas em SP no início da tarde Ao menos oito pontos de alagamento se formaram na cidade de São Paulo com a chuva forte que atingiu o município no início da tarde desta terça-feira, 18. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a zona oeste tinha metade dos registros de enchente. A Avenida Francisco Matarazzo, a Rua Turiaçu e as Praças Marrey Júnior e Luiz Carlos Mesquita, na região da Pompeia, tinham pontos intransitáveis devido à água.