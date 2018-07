Chuva forte atinge boa parte do país nesta quinta

A chuva ocorrerá no Norte, Centro-Oeste, norte do Mato grosso do Sul, noroeste de Minas, oeste da Bahia, Maranhão e oeste do Piauí. Nestas áreas choverá de forma intensa em algumas cidades. Áreas de instabilidade também provocarão chuva forte no norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná.

Também deverá chover forte em algumas localidades, principalmente no oeste destes Estados. Não se descarta a ocorrência de ventanias e queda de granizo. No norte do Paraná, sul de São Paulo e Espírito Santo, a chuva ocorrerá em forma de pancada rápida e isolada, principalmente a partir da tarde. No norte de São Paulo, sul de Minas e região serrana do Rio, a chance de chuva é bem pequena e no final do dia.

No Ceará e Rio Grande do Norte, o tempo fica com muitas nuvens e com condição para pancadas de chuva. Já no interior de Pernambuco, Alagoas, Sergipe e grande parte da Bahia o sol aparece entre poucas nuvens. Esta condição também se verificará para o litoral norte de São Paulo e Rio. As informações são da CPTEC.