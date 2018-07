Chuva forte atinge quase todo o país nesta terça

As áreas de instabilidades avançam sobre o centro-sul e oeste do Rio Grande do Sul, onde o dia ficará nublado com chuva. Há chance de temporais, com chance de ventanias e queda localizada de granizo. As chuvas deverão atingir também as demais áreas do Rio Grande do Sul, boa parte de Santa Catarina e do Paraná. Nestas áreas também haverá chance para temporais localizados.

Tempo com muitas nuvens e com pancadas de chova no decorrer do dia nos Estados do Centro-Oeste e não se descarta a ocorrência de temporais com queda de granizo em áreas do Mato Grosso do Sul e de Goiás. Ocorrerá pancada de chuva localizada sobre boa parte de São Paulo, triângulo, oeste e sul de Minas, com chance de chuva intensa em algumas áreas, também haverá chance de queda pontual de granizo e ventanias.

Ressalta-se que estas chuvas ocorrem principalmente a partir da tarde. Em áreas do Vale do Paraíba, em São Paulo e no Rio e litoral sul do Rio a chance de pancada de chuva é menor, porém, não é descartada. A chuva forte também atinge os Estados do Norte, onde haverá chance para acumulados superiores a 80 mm em algumas localidades do Tocantins, Rondônia, Amazonas, Amapá e Rondônia.

Entre o Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, oeste da Paraíba, oeste de Pernambuco, norte e oeste da Bahia também ocorrerão pancadas de chuva que pode ser localmente forte em algumas áreas. Sol e variação de nuvens nas demais localidades. As temperaturas continuam elevadas em todo o país.