Chuva forte atinge região Sul do País

No sul e oeste de São Paulo, demais áreas de Mato Grosso do Sul e no sul, centro e oeste de Mato Grosso vão ocorrer pancadas de chuva. Também haverá variação de nebulosidade e chuva no norte do Espírito Santo e Rio Grande do Norte.

O calor e a alta umidade do ar provocarão pancadas de chuva localizadas em grande parte da região Norte, centro-norte do Maranhão, no norte do Piauí e do Ceará. Em algumas áreas a chuva será forte, principalmente no norte e nordeste do Pará, no Amapá, norte do Maranhão, do Amazonas e em Roraima.

A massa de ar seco vai continuar deixando o tempo com predomínio de sol e poucas nuvens sobre grande parte de Minas Gerais, no Rio de Janeiro, norte e leste de São Paulo, Goiás, Distrito Federal, leste de Mato Grosso, centro e sul de Tocantins, oeste e norte da Bahia, sul do Piauí e do Maranhão. Em algumas localidades destes Estados a umidade do ar ficará em torno de 30%.